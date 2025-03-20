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قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي بعد انتهاء الشتاء

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قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي بعد انتهاء الشتاء

الخميس، 20-03-2025 10:47 ص

 

يبحث عنه المواطنين، حيث يعود العمل بهذا النظام وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم عملية الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي، ويحدد موعد تطبيقه سنويا.

 

موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2025

بموجب القانون، سيتم تعديل التوقيت الرسمي يوم الخميس 24 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح الواحدة صباح يوم الجمعة 25 أبريل.

 

وسيظل العمل بهذا النظام حتى حلول موعد العودة إلى التوقيت الشتوي، والمقرر في آخر جمعة من أكتوبر 2025.

تأثير شهر رمضان على التوقيت الصيفي

يبدأ شهر رمضان لعام 2025 في الأول من مارس ويستمر حتى 31 من الشهر نفسه، مما يعني أن العمل بالتوقيت الشتوي سيظل ساريا خلال الشهر الكريم.

 

وبعد انتهاء رمضان، سيتم تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارا من 24 أبريل 2025، وهو ما يضمن عدم تغيير التوقيت خلال الشهر الفضيل.

 

كيفية ضبط الساعة مع بدء التوقيت الصيفي

مع بداية تطبيق التوقيت الصيفي، يجب على المواطنين تقديم الساعة 60 دقيقة في ليلة الجمعة 25 أبريل 2025، تحديدا عند منتصف الليل. وبذلك يصبح التوقيت الجديد هو الأساس حتى نهاية فترة العمل بالتوقيت الصيفي في أكتوبر.

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