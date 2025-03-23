فيديو.. القبض على بلوجر مصري شهير أمام الكعبة

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الأحد، 23-03-2025 02:44 ص

 

ألقت السلطات السعودية القبض على البلوجر المصري عبدالله التركي بسبب ما فعله في الحرم المكي.

وأثار البلوجر عبدالله التركي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تيك توك”، وهو يرتدي ملابس الإحرام داخل مسجد الحرم المكي، كشف فيه تحايله على القواعد المنظمة للصلاة في صحن الطواف، رغم أنه لم يكن مصرحًا له بأداء العمرة.

 

بدأ البلوجر عبدالله التركي في الفيديو بالإشارة إلى أحد الأماكن داخل الحرم المكي، قائلًا: “المفروض محدش يقف هنا عشان المكان ده مخصص للمعتمرين، وأنا مش معتمر، بس لبست ملابس الإحرام وضحكت عليهم ودخلت”.

 

قانوني يعلق على أزمة التركي

وعلق أحد القانونين، سعودي الجنسية، على فيديو البلوجر عبدالله التركي، قائلًا: "ما فعله عبدالله التركي غير صحيح، كما أن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية ليست عاجزة على منع الأشخاص من خرق القواعد، بل تحافظ على راحة المعتمرين".

 

وأضاف: "إقدام البلوجر عبدالله التركي على تصوير الحرم المكي ونشر الفيديو، يعرضه إلى أن يكون متهمًا بارتكاب جريمة معلوماتية، بسبب تحريضه للزائرين للحرم المكي على تكرار نفس تصرفه، ما يخل بالأمن ويسبب الازدحام بذلك المكان".

 

 

وأكمل القانوني: لقد أقر البلوجر عبدالله التركي بالعلم بارتكابه للمخالفة، ولا يوجد عذر للجهل بأنظمة الدول، ولكن بعد إقراره بتلك المخالفة فقد يتلقى أقصى عقوبة".

 

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