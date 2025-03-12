فنانة شهيرة: محمد حسين يعقوب طلبني للزواج ورفضت(فيديو)

فجرت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، مفاجأة من العيار الثقيل، وكشفت عن اسم الشيخ الذي تحدثت عنها من قبل وقال إنها طالب الزواج منها.

وقالت الإعلامية ميار الببلاوي، إن الشيخ محمد حسين يعقوب، طلب الزواج منها، وبعد رفضه منعها من العمل معه بالقناة، موضحة أنها كانت تعمل في قناة وكان بها.

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج " أصعب سؤال" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها مسؤولة عن كلامها، وأن هناك شاهد على هذا الكلام، و" أيمن عزام" وهذا الشخص على قيد الحياة وأنها مستعدة لمواجهة أي شخص ينكر هذا الكلام.

ولفتت إلى أن الشيخ محمد حسين يعقوب، كان في فترة عزه، وأنها رفضت الزواج بسبب كبر سنه، وأنه كان متزوج، وأن الشيخ قال عليها " المذيعة بتاعتكم حلوة".

وفي وقت سابق علّقت الفنانة ميار الببلاوي على تطورات أزمتها مع الشيخ محمد أبو بكر، مؤكدة أن هناك التباسًا لدى البعض بشأن الحكم الصادر بحقه، موضحة: القضية انتهت بتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة، لكنه حصل لاحقًا على حكم بالحبس شهرين مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وهذا يعني أنه في حال تكرار نفس الفعل، سواء معي أو مع أي شخص آخر بنفس الصيغة أو الأسلوب، فسيتم تنفيذ العقوبة القديمة مع العقوبة الجديدة."

وحول الدرس الذي تعلمته من هذه المواجهة، قالت ميار: "بصراحة، لا أعرف إن كان الصمت كان سيكون الحل الأفضل، ربما لو لم أتحدث، لانتهى الأمر سريعًا لكن في النهاية.

وأكدت: حصلت على حقي فأنا صعيدية، وأنت تعلم أننا لا نترك حقوقنا كنت مستعدة لخوض المعركة حتى النهاية، خاصة أن الموضوع لم يكن يخصني فقط، بل كان يتعلق أيضًا بعبد الله ومحمد."

