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فنانة شهيرة تحضر مهرجان القاهرة السينمائي بملابس الحمام (صور)

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الثلاثاء، 19-11-2024 01:47 م

 

 

 

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورا جديدة، والتي ظهرت خلالها وهي تستعد لحضور إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

واثارت هدى المفتى الجدل على السوشيال ميديا بظهورها بالبورنص، الأمر الذي دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعليق بسخرية قائلين" هتحضري المهرجان بملابس الحمام؟".

 

وتتميز هدى المفتى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها.

 

الفنانة هدى المفتي

 

كما تعتمد في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

 

الفنانة هدى المفتي

 

ونالت الصور إعجاب الفنانة غادة عبدالرازق التي علقت ووضعت إيموجي "قلب".

 

كما تفاعل رواد "أنستغرام" مع الصور، ومن أبرز  التعليقات "دخيل الله جمالك"، "أنتي سندريلا الحاضر"، "الأجمل"، "أجمل شابة في مصر".

 

يشار إلى أن آخر أعمال هدى المفتي مسلسل "مطعم الحبايب" من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وشاركها البطولة أحمد مالك، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري، وآخرين.


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