نشر الفنان عمرو عبد الجليل صورة جديدة له ظهر فيها برفقة الوشق المصري، أحد الحيوانات البرية النادرة.

وتفاعل الجمهور مع الصورة، حيث كتب أحدهم: "الفنان أستاذ عمرو الجميل المحترم"، بينما علق آخر قائلاً: "فيكم شنب من بعض".

كما جاءت تعليقات أخرى مثل: "شق مصري أصيل مع إنسان فنان عايش من زمان"، و"والله يا فنان أنت في عالم موازي".

كما نشر الفنان مصطفى شعبان صورة مع "الوشق المصري" وعلق بالقول :" تحية لكل باشا في مجاله".

وكانت ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ السلطات في تل أبيب تلقت بلاغات عن عضة مشتبه بها لجنود في منطقة جبل حريف الحدودية، وعلى إثر ذلك، وصل مفتش من هيئة الطبيعة والمحميات إلى الموقع، حيث تمّ العثور على الوشق المصري، وهو حيوان مفترس نادر.





