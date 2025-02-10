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عمرو أديب: هل نحن على شفا حدوث حرب مع إسرائيل؟.. عمرو موسى يرد (فيديو)

الإثنين، 10-02-2025 10:53 ص

 

 

كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية " عمرو موسى" ، خلال لقاء مع برنامج " الحكاية" ، عن حقيقة وقوع صدام ومواجهة عسكرية لمصر مع إسرائيل بعد الأحداث الأخيرة .

 

ووجه مقدم البرنامج الإعلامي عمرو أديب سؤالا لعمرو موسى :" هل مصر ممكن تكون على شفا حدوث صدام مع إسرائيل وحدوث مواجهة عسكرية ؟  " ، وأجابه موسى : لا اعتقد ذلك ".

 

 وقال : لا اعتقد أننا نتجه نحو حرب ، ولا اعتقد أن إسرائيل ستخوض بسهولة صدام مع مصر  ، فنحن دولة مسؤلة وتخلصنا من الوضع الذي كان موجود ومستعدين نمشي في السياسة إلى مداها ومواقفنا واضحة .

 

وأضاف : أنا بشرح إنك ياإسرائيل تتهمي اتهامات خاطئة وتكذبين وتحملي الأمور أكثر مما تحتمل .

 

وأردف موسى : أنهم يعلمون أن الجيش المصري ليس الذي تغنوا بضعفه في 67 ، إنما شافوه وأسر منهم مئات في 6 أكتوبر.

 

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