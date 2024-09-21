عمرو أديب: حسن نصر الله قدامه خيارين أصعب من بعض

السبت، 21-09-2024
02:58 م
قال الإعلامي عمرو أديب
، إن الأمين العام لـ حزب الله اللبناني
حسن نصر الله، أمامه خيارين أصعب من بعضهما البعض للرد على الهجوم السيبراني الإسرائيلي على لبنان، موضحًا: «حسن نصر الله قدامه خيار من اثنين، والاثنين انتحاريين».
وأوضح أديب، خلال برنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إن الخيار الأول لـ حسن نصر الله هو تلقي الضربات من إسرائيل في صمت، دون رد فعل قوي.
وأضاف: «الخيار الثاني إنه يقرر يحيل المنطقة إلى نار جهنم، هل هذا يمكن أن يحدث؟! بيروت هتكون الثمن، الضاحية هتكون زي غزة
، مطار بيروت سيتم إزالته من على الأرض، هو قدامه خيار من اثنين، والاثنين انتحاريين».
وتابع: «الضاحية الجنوبية مش معسكر لقوات حزب الله، فيها بنى آدمين ونساء وأطفال، منطقة مزدحمة جدًا، الناس اللي تعورت في هجوم البيجر كان نساء وأطفال، مش كلهم حزب الله».
وأشار أديب إلى أن الأيام القليلة الماضية والهجوم السيبراني الإسرائيلي على لبنان غير منهج الحروب في العالم، على حد قوله.