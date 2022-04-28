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علي جمعة: النبي صلى ركعتين بمصر

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علي جمعة
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الخميس، 28-04-2022 11:41 ص

قال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال برنامج "القرآن العظيم" المذاع عبر قناة "صدى البلد" الأربعاء، إن جبل الطور هو الجبل الذي تجلى عليه الله لموسى عليه السلام، وهو من الأماكن التي زارها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وصلى بها ركعتين.
وأوضح أن في بعض الروايات التي صححها ابن حجر العسقلاني، أن رسول الله نزل فصلى ركعتين في الطور، ووطأ أرض مصر ليلة الإسراء والمعراج، متابعًا: "الله يقسم بهذا الجبل الذي شهد ذلك التجلي".
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