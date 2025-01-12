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عروس تطلب الطلاق في أول يوم زواج لسبب صادم

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الأحد، 12-01-2025 01:34 م

 

تقدمت "جميلة ع."، 30 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها فسخ عقد زواجها، مبررة طلبها: "زوجي أشعل شمروخًا أثناء الاحتفال، وأحرق فستان الفرح، وكان تصرفه يبدو متعمدًا".

 

وقالت "جميلة" في دعواها: "كنت فرحانة بليلة عمري، لكن تصرفه كان غريبًا جدًا، وشعرت أنه تعمد القيام بذلك، كأنه كان مستاءً من ضغط الأهل لإتمام الزواج".

 

وأضافت أنها شعرت بالإهانة والخطر بسبب تصرفه، مما دفعها لاتخاذ قرار حاسم بعد مشادة كلامية طويلة انتهت بانفصالهما وانتقال كل منهما إلى منزل أسرته.

 

تشكو السيدة قائلة: "أشعل الشمروخ ووضعه على الفستان عمدًا، وأحرقه، ما دمر الفرح بالكامل، تصرفه كان غير منطقي وجعلني أتساءل: لماذا لم يفتعل الخلافات خلال فترة الخطبة وانتظر ليلة الزفاف؟".

 

وفي النهاية، لجأت السيدة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى فسخ عقد زواجها، وحملت الدعوى رقم 531 لسنة 2024. وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

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