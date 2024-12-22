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طلع السلاح في وشه.. تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي وصاحب مصنع حديد

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طلع السلاح في وشه.. تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي وصاحب مصنع حديد

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الأحد، 22-12-2024 10:54 ص

كشف مصدر مطلع آخر تطورات مشاجرة لاعب بالنادي الأهلي لكرة الماء وصاحب مصنع حديد هدده بطبنجة بسبب خلاف على أولوية المرور كلُ بسيارته بمنطقة العجوزة.

 

قال المصدر إن مأمورية من قسم شرطة العجوزة رحلت الطرفين إلى النيابة العامة، وأتم اللاعب وصاحب المصنع إجراءات التصالح لينتهي خلافهما بصرفهما من سرايا النيابة.

 

البداية تعود إلى تلقي العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطار من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة دون إصابات بشارع الفلوجة دائرة قسم شرطة العجوزة.

 

تحريات المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين لاعب الأهلي وصاحب مصنع حديد وأحد أقاربه؛ بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة، وسرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة.

 

صاحب المصنع أخرج سلاحه الشخصي "طبنجة مرخصة" مهددًا لاعب فريق كرة الماء "هعدي الأول ولا اضربك بالطبنجة" لتتدخل دورية أمنية وتصطحب الطرفين إلى ديوان القسم وأحالهما مأمور القسم إلى النيابة العامة.

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