المتهم الرئيسي هرب.. القبض على 6 أشخاص بتهمة الاعتداء على سوزي الأردنية

قررت جهات التحقيق حجز 6 أشخاص على ذمة التحريات، في واقعة الاعتداء على البلوجر "سوزي الأردنية" بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها للقبض على المتهم الرئيسي الذي فر هاربًا بعد الواقعة.

كشفت التحقيقات، أن البلوجر "سوزي" كانت تقف أمام أحد فروع شركات الاتصالات لاستخراج شريحة جديدة لهاتفها، وخلال وجودها، تجمع عدد من الشباب حولها لالتقاط الصور.

أوضحت التحقيقات، أنه أثناء التصوير، تفاجأت بشاب مجهول يقوم بصفعها على وجهها قبل أن يلوذ بالفرار.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عدد من الشباب المشتبه في تورطهم بالواقعة، وتجري تحقيقاتها للوصول إلى الجاني الرئيسي.

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من سوزي الأردنية عن تعرضها للاعتداء أثناء وجودها بالشارع، وبحسب التحريات، تبين تورط 7 أشخاص في الواقعة، بينهم شاب قام بضربها بالقلم وفر هاربا.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 6 متهمين على الفور، بينما لا تزال الجهود مستمرة لضبط المتهم الرئيسي في الواقعة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على ملابساتها.