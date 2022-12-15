صيدلي.. فتاة 14 سنة توقع بأكبر مجرم إباحي في مصر (تفاصيل)

الخميس، 15-12-2022
10:37 م
نسمه عبد الوهاب
كشفت قناه تلفزيونيه تفاصيل ايقاع فتاه لم تبلغ من العمر 14عاما لاحد مقدمي المحتويات الاباحيه الجنسيه الذي هددها بفضح كل عائلتها اذا لم تنفذ له مايريد
تلك الفتاه وقعت فريسه له في البدايه لكنها قررت الوقوف في وجهه وفضحه ولم تكن تعلم ماذا تفعل ثم قامت باخبار والدها ووالدتها بما حدث واللذان لم يترددا في إبلاغ الجهات الأمنية والتقدم ببلاغ ضده وتم إلقاء القبض عليه وإحالته لجهات التحقيق التي باشرت عملها.
وأحالت جهات التحقيق المختصة المتهم والذي تبين بعد ذلك أنه صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات جنسية علي مواقع إباحية وقيامه بتهديد طفلة صغيرة من العمر بنشر فيديوهات لعائلاتها وأصدقائها إذا لم تتحدث معه عبر أحد وسائل التواصل وهي عارية، قاصدا من ذلك استغلال المجني عليها جنسيا وفي تحقيق منفعة جنسية لنفسه وفي المواد التي ينشرها على المواقع الإباحية.
كما هتك عرض
الطفلة بالتهديد، وذلك بأن هددها بتركيب أجساد فتيات عاريات على صورها ونشرها بين أصدقائها وأهلها إن لم تستجب له بنزع ملابسها في اتصال عبر تقنية الفيديو، فاستسلمت المجني عليها لهذا التهديد وامتثلت لطلبه ونزعت ملابسها خلال الاتصال الذي جمعهما.