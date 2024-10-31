بشرى من الكهرباء تسعد الملايين

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستقوم بإرسال خطابا يتضمن إتاحة تقسيط المقايسات الخاصة بالعقارات المخالفة والعشوائية على كروت الشحن بالإضافة إلى إتاحة تقسيطها من خلال البنك وفقا لرغبة المشترك أو المواطن وذلك بهدف إزالة أي عقبات أو صعوبات تعيق تركيب العدادات الكودية للمواطنين.

ولفت المصدر وفقاً لـ مصراوي- ، إلى أن تحرير الممارسة يكون لمن يثبت سرقته أو تعديه على الكهرباء بشكل غير قانوني ما يستوجب تحرير محضر سرقة كهرباء حال ضبطه مع التنويه على أنه من حق أي مواطن لم يتعد على التيار الكهربائي التقديم على عداد كودي بصورة البطاقة فقط دون تحرير أي ممارسة أو ضبطية قضائية له ويستطيع القيام بالتقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بإحضار صورة البطاقة وعقد ملكية الوحدة.

ولفت إلى أن الممارسة تكون للمواطن الذي يقوم بسرقة التيار الكهربائي فقط، أما الجديد الذي يرغب في تقنين أوضاعه وتركيب عداد كودي فمن حقه توصيل التيار الكهربائي بدون ممارسة وأنه موجود على المنصة فعليا.