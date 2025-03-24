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شكله بقى واحد تاني..تفاصيل إصابة علي مصيلحي وزير التموين السابق بالسرطان (صور)

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الإثنين، 24-03-2025 01:50 م

 

 

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، عن تفاصيل إصابته بمرض السرطان، ورحلة علاجه التي استمرت لمدة 6 أشهر.

وقال علي المصيلحي، وزير التموين السابق خلال مشاركته في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب أبوكبير في محافظة الشرقية، بعد غيابه 6 أشهر لتلقي العلاج، الدكتور تفاجأ بالأشعة ولقى النتائج ممتازة، وقال مكنتش متخيل النتائج تكون بهذا الشكل، معلقًا: "ربنا كريم.. الحمد لله".

وأوضح “وزير التموين السابق” خلال حديثه أنه بدأ يعاني من صداع شديد في أكتوبر 2024، ليتم تشخيصه لاحقًا بوجود ورم على الرئة بعد خضوعه للفحوصات والإشاعات الطبية.

وأضاف وزير التموين السابق: “الأشعة أوضحت أنه حدث رشح في المخ، وتبين وجود ورم في الفص بالرئة اليمنى، وقالوا لازم تستنى وتاخد محاليل ونشوف دكاترة متخصصين في الأورام، وعملت “مسح ذري” بعد أخذ عينه من الغدد الليمفاوية على المخ علشان يحددوا بالظبط الخلايا، والأشعة خدت حوالي ساعتين”.

وأوضح وزير التموين السابق قائلا: “خضعت لـ 6 جلسات علاج كيماوي على مدار 6 أشهر، ما أثر على حواسه ومنعه الأطباء من الاختلاط بسبب ضعف المناعة”.




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