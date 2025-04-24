شاهد.. هشام جمال يغني لزوجته ليلى زاهر في حفل زفافهما

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بحفل زفافها على المنتج هشام جمال، مساء الأربعاء، بمنطقة سقارة.

ونشرت إحدى المنصات على موقع "انستجرام" مقطع فيديو لـ هشام جمال وهو يغني لـ زوجته ليلى زاهر أغنية رومانسية أثناء الزفاف، وسط وسط تصفيق من الحضور.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن حفل الزفاف بينهم يسرا ليلى علوي، باسم سمرة ومحمد ثروت وأحمد صفوت ولقاء سويدان وعمرو عبد العزيز، حسين فهمي، وغيرهم.

أقيم عقد قران هشام جمال وليلى زاهر الأسبوع الماضي داخل قصر محمد علي في المنيل، وشهد حضور الأصدقاء المقربين والفنانين، منهم الفنان عمرو وهبة، محمد جمعة، دنيا سامي، وأحمد صفوت، شام الذهبي إبنة أصالة.

يذكر أن هشام جمال تعاونا مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" الجزء الأول والثاني.