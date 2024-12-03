شاهد.. ماذا قالت طبيبة النساء في أول ظهور لها بعد إخلاء سبيلها؟

في أول ظهور إعلامي لها، قدمت الطبيبة وسام شعيب اعتذارًا لسيدات مصر، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة أو التحقير في تصريحاتها السابقة.

خلال حوارها ببرنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، قالت شعيب: "اعتذر للناس اللي فهموني غلط واللي أساؤوا فهمي، كان فيه شوية ألفاظ حادة في الفيديو مكنش المفروض تطلع مني، أنا غلطت في التعميم وندمانة والله وحبيت انتهز الفرصة لأعتذر عن أي إهانة لستات مصر".

وأعربت "شعيب"، عن أسفها لمن أساء فهمها، موضحة أن بعض الألفاظ الحادة التي صدرت عنها في الفيديو لم يكن من المفترض أن تخرج منها.

وأشارت إلى أن هدفها من الفيديو كان التوعية والنصح، لكنها اعترفت بأنها استخدمت ألفاظًا لم يكن ينبغي لها أن تصدر، بسبب شعورها بالتوتر والانفعال.

وأضافت: "كنت متعصبة في ذلك الوقت، وعملت الفيديو على صفحتي الشخصية التي اعتدت مخاطبة أصدقائي وأهلي من خلالها، ولم أكن أعرف أن الفيديو سيحقق كل هذه الشهرة"، مضيفة: "كنت فاكرة صفحتي على أدي، لقيت مشاهدات الفيديو مليونية".

وتابعت: "لم أقصد أي إساءة أو إهانة لنساء مصر، فأنا في النهاية امرأة مصرية ولدي أخت وأم، كيف يمكنني أن أسيء للنساء؟"

كما تناولت شعيب موضوع زواج القاصرات، مشددة على ضرورة توعية المجتمع حول حقوق الفتيات، مؤكدة أن ما قالته كان بدافع القلق على حقوقهن، معربة عن أسفها للتعميم.

وفيما يتعلق بالجدل الذي أثارته تصريحاتها، أبدت شعيب استغرابها من ردود الفعل، مشيرة إلى أنها تعلمت درسًا مهمًا عن قوة وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها.

وعبّرت عن رضائها بقضاء الله، حتى لو كانت النتائج غير متوقعة بالنسبة لها، مؤكدة أنها ستأخذ في الاعتبار كل كلمة تتحدث بها في المستقبل، مضيفة: "انا راضية لحكم القضاء حتى لو اتحبست تاني وحتى لو بعدت عن ابني الصغير واسرتي اتشردت، وهاخد بالي بعد كده من كل لفظ بيتقال على وسائل التواصل الاجتماعي".

هذا وقد تطرقت شعيب إلى معاناتها خلال فترة احتجازها، حيث أكدت أن الأمر كان صعبًا عليها وعلى طفلها، مشددة على أهمية وجودها بجانبه.

