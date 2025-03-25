شاهد.. فتاة تصفع رجل أمن على وجهه عدة مرات بالمغرب

وثق مقطع فيديو، لحظة قيام شابة بصفع موظف في وزارة الداخلية على وجهه عدة مرات، في مدينة تمارة المغربية.

وأظهر الفيديو، اعتداء الفتاة بالضرب والصفع على وجه الموظف، بعدما حاول منعها من تصوير خلاف بين رجلين في نهار رمضان.

وحافظ الرجل المعتدى عليه على هدوئه، ولم يقوم بأي رد فعل، فيما توجهت الفتاة بعد ذلك نحو سيارتها، وبدأت تتحدث في هاتفها، حسبما أبان الفيديو.