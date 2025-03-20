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شاب ينتقم من فتاة بعد فسخ خطبتهما ويحرق شقتها بالكامل

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الخميس، 20-03-2025 11:26 ص

 

قرر شاب الانتقام من خطيبته بعد انفصالها عنه فأشعل النيران في شقتها بمدينة ٦ أكتوبر وامتدت النيران لشقق مجاورة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق في عقار بمدينة ٦ أكتوبر، انتقلت على الفور قوات الشرطة برئاسة المقدم الدكتور محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث وتم فرض كردون أمني حول العقار لتسهيل عمليات الإطفاء.

 

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على النيران ومحاصرتها وأنقذت قوات الانقاذ البري سكان العقار بعدما تم اخلاءه من قاطنيه.

 

وأشارت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى أن شاب وراء اشعال النيران في شقة خطيبته السابقة التي فسخت خطبتهما ورفضت العودة إليه فقرر الانتقام منها ما دفعه لاشعال النيران في شقتها التي كان من المفترض زواجهما بها فاستغل وقت السحور وخلو الشارع من المارة وسكب بنزين على باب الشقة واشعل النيران بها فالتهمتها النيران بالكامل وامتدت ألسن  اللهب للشقة في الطابق الأعلي أيضا.

 

وأضافت التحريات ان الشقتين خاليتان من السكان بينما هرع باقي سكان العقار خارجه وساهموا في اطفاء النيران قبل الامتداد لشققهم.

 

ألقت مباحث أكتوبر ثالث بإشراف العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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