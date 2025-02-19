الأربعاء 19 فبراير 2025
توقيت مصر 14:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يعاود الصعود قبل اجتماع البنك المركزي

قبل مباراة القمة.. إدارة الزمالك تطرد أميز عزمي مجاهد من النادي بعد الفضيحة

بسمة بوسيل تثير الجدل من جديد وتتوعد بالانتقام

ما علاقة محمد محسوب "خط الصعيد" بالإخوان؟.. مفاجأة يفـ.ـجرها مساعد وزير الداخلية السابق

محامي أحمد أبوزيد يكشف مفاجأة بعد الإفراج عن موكله

شيخ الأزهر: نعيش أزمة حقيقية يدفع المسلمون ثمنها ولابد أن نتوحد

عروس التجمع الخامس تطلب الخلع العاجل: اللي اكتشفته صدمة كبيرة

بيان عاجل من الديوان الملكي حول صحة العاهل الأردني بعد العملية

"مات في حضني".. إحالة أوراق سيدة المنصورة وعشيقها الصبي إلى المفتي

تعرض للظلم.. شاب ملتحي ينهي حياته في بث مباشر بالدقهلية(فيديو)

سيارة نقل دهستهم من الخلف.. تفاصيل مصرع لواءين وسائقهم بجنوب سيناء

ج
ا
الأربعاء، 19-02-2025 09:21 ص

 

أعلن اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن الحداد الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث سانت كاترين الذين فقدتهم المحافظة اليوم في حادث مؤسف.

كما قرر إلغاء جميع الفعاليات الفنية والاحتفالية التي كانت مقررة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، والاكتفاء بالمظاهر الوطنية الرسمية مثل رفع العلم وإقامة المراسم والندوات الفكرية.

ولقى اللواء طلعت العنانى، مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات بمدينة سانت كاترين، مصرعه في حادث تصادم بمدينة سانت كاترين، كما لقي اللواء عماد عبدالرحمن عنان، مساعد محافظ جنوب سيناء، مصرعه فى نفس الحادث، كما توفى سائق السيارة، متأثرًا بإصابات خطيرة.

أكدت المعلومات الأولية أن سيارة اللواء طلعت العنانى كانت في طريقها إلى مورجن لاند، وأثناء السير صدمتهم سيارة نقل من الخلف، مما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل، وتسبب في الحادث وفاة اللواء طلعت العنانى واللواء عماد عبدالرحمن.

تم إخطار الجهات الأمنية بالحادث، ونقل المتوفين والمصاب إلى مستشفى سانت كاترين، لوضع الجثامين في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

إقرأ ايضا

173-195105-basma-bousil-threatens-attackers_700x400

بسمة بوسيل تثير الجدل من جديد وتتوعد بالانتقام

Capture

ما علاقة محمد محسوب "خط الصعيد" بالإخوان؟.. مفاجأة يفـ.ـجرها مساعد وزير الداخلية السابق

Capture

محامي أحمد أبوزيد يكشف مفاجأة بعد الإفراج عن موكله

أخبار متعلقة

1000093544_709_032307

أصيب بغيبوبة سكر.. أول صورة لقائد السيارة التي اقتحمت مطعم بورسعيد