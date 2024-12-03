الأربعاء 04 ديسمبر 2024
توقيت مصر 00:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن إعلان الأحكام العرفية بعد ساعات من القرار

سعر الدولار يفاجئ الجميع بقفزة جديدة وهذا سعره في السوق السوداء

شاهد ماذا فعل إمام عاشور عندما رأى الشناوي في التدريبات

زلة لسان صادمة.. حسام حبيب يشتبك مع شقيق محمد رحيم دفاعاً عن شيرين

سوريا تطلب دعماً من مصر

بالأسماء.. وفاة 27 فناناً وفنانة في 2024

فيديو.. القصة الكاملة لاقتحام مقابر بالقليوبية واستخراج "جثامين متوفين"

"بناتها سلموها للعريس".. زواج إعلامية شهيرة بحضور وزير الأوقاف(صور)

الأهلي يغرم عمرو السولية والكشف عن السبب الغير متوقع

شاهد.. ماذا قالت طبيبة النساء في أول ظهور لها بعد إخلاء سبيلها؟

سوريا تطلب دعماً من مصر

ب
ا
الثلاثاء، 03-12-2024 01:32 م

 

طالب وزير الكهرباء السوري سنجار طعمة دعم مصر في مجال الكهرباء لبلاده ضمن العمل العربي المشترك.

 

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت خلال لقاء مع سنجار طعمة وزير الكهرباء السوري لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي في إطار جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري للكهرباء، وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 1 و2 ديسمبر الحالي، قال إن هناك تعاونا بين قطاع الكهرباء وبين كافة الدول العربية متمثلا في تقديم الدعم الفني، وتبادل الخبرات والعمل المشترك بمجالات الطاقة المتجددة.

 

وأضاف عصمت خلال اللقاء، وفقا لبيان وزارة الكهرباء أن الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة في المجالات المتعلقة بالكهرباء، وتعمل في العديد من الدول في إطار العمل العربي المشترك.

 

من جانبه، أشاد وزير الكهرباء السوري بالعمل العربي والتعاون بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والدور الفعال للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، مطالبا بدعم شبكة الكهرباء في سوريا في ظل فتح المجال للشركات العربية من القطاع للعمل بمجالات الكهرباء المختلفة.

إقرأ ايضا

133-010532-attack-muhammad-rahim-hossam-habib-sherine_700x400

زلة لسان صادمة.. حسام حبيب يشتبك مع شقيق محمد رحيم دفاعاً عن شيرين

مصطفي_فهمي_(ممثل)

بالأسماء.. وفاة 27 فناناً وفنانة في 2024

Capture

فيديو.. القصة الكاملة لاقتحام مقابر بالقليوبية واستخراج "جثامين متوفين"

أخبار متعلقة

aa

توضيح عاجل من الحكومة بشأن بيع المطارات: إدارة وتشغيل فقط

Screenshot 2024-11-30 120543

تشغيل محدود بسد النهضة بعد انتهاء موسم الأمطار.. خبير يكشف أحدث التفاصيل

l

ما فعله محمد زيدان يستوجب القبض عليه

6741f9834236047fe31dcfc3

إسرائيل تهاجم يوتيوبر مصري شهير وتوجه له اتهامات خطيرة.. والأخير يرد

449778843_969583545212066_1447907596144583895_n

رئيس الوزراء يعلن امتلاك مصر أول مفاعل نووي

اان

شاهد رد فعل المتهم بقـ.تل 3 مصريين في قطر بعد تأييد إعـ.دامه