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رانيا يوسف عن الارتباط: «أنا ضعيفة مع الراجل وبحسه سي السيد»

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رانيا يوسف
السبت، 21-12-2024 10:32 ص
تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن علاقتها مع الرجال، كما كشفت العديد من التصريحات الهامة والمثيرة في حياتها الشخصية.
رانيا يوسف في بودكاست ع الرايق
وقالت رانيا يوسف، خلال حلولها ضيفة على بودكاست «ع الرايق»، الذي يقدمه الإعلامي خالد عليش: «بألبس في حيط، ممكن أكون قوية في قراراتي وعملي وقرارات تخص بناتي، لكن مع الرجل لست قوية، بحسسه إنه سي السيد، ويملك زمام الأمور، حتى لو بالوهم، كل الستات بتعمل كده، وأنا زيهم، ممكن أغلط لكن نيتي دايمًا كويسة».

وعن فشل تجاربها العاطفية، قالت رانيا يوسف: «البداية دائمًا لذيذة، لكن من يرتبط بشخصية مشهور، يكون لديه توقعات إني طول الوقت في أحسن مظهر، لكن الحقيقة إني طبيعية في البيت زي أي ست، ولابسة لكلوك، مش طول الوقت بميك أب، وشعر معمول، أنا مش شادية في الأفلام.»

رانيا يوسف: معنديش مشكلة بناتي ترتبط
وعن تدخلها في علاقات ابنتيها العاطفية، قالت رانيا يوسف: «معنديش مشكلة بناتي يحبوا في الدراسة المهم تحافظ على نفسها ومتخلهوش يسيطر على دماغها وتهتم بكاريرها ويكون جزء من حياتها مش كل حياتها زي ما هي جزء من حياته وموضوع الجواز ده مش مهم بالنسبالي أنا بقولهم اتجوزوا 30 سنة».
وأكدت رانيا يوسف في تصريحاتها:«العشرينات كلهم بيعشقوا رانيا يوسف الممثلة وهلبس اللي يعجبني مش هيهمني رأي حد طالما مقتنعة، وأنا كنت بحب على نفسي ومش هرتبط تاني إلا أما لاقي روح مشابهة لروحي.»


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