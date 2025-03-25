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ذعر داخل مسجد بالأقصر أثناء صلاة التهجد يتسبب في وفاة طفلة.. ماذا حدث؟

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الثلاثاء، 25-03-2025 01:00 م

 

 

شهد المسجد العتيق بمنطقة العوامية في الأقصر، اليوم الثلاثاء، حالة من الذعر بين المصلين أثناء صلاة التهجد، بسبب تصاعد دخان من أحد الأحواش المجاورة.

وبحسب شهود عيان، رأت بعض السيدات الدخان أثناء الصلاة فاعتقدن بوجود حريق داخل المسجد، ما أدى إلى حالة من الفزع والتدافع أثناء محاولتهن الخروج بسرعة.

وأسفر التدافع عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، إضافة إلى إصابة عدد من السيدات بحالات إغماء واختناق وإصابات طفيفة نتيجة الزحام.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، كما وصلت قوات الأمن والحماية المدنية للتحقيق في ملابسات الحادث.

وبعد الفحص، أكدت الجهات الأمنية عدم وجود أي حريق داخل المسجد، وأن الدخان كان ناتجًا عن حرق مخلفات في أحد الأحواش المجاورة، مما تسبب في حالة الذعر بين المصلين.

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