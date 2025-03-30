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دولة عربية تفاجئ مواطنيها بإعلان العيد منتصف الليل: العيد الصبح

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الأحد، 30-03-2025 01:12 م

 

 

في خطوة غير متوقعة، أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة في موريتانيا، في ساعة متأخرة من الليل، أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، ما أثار حالة من الجدل والارتباك بين المواطنين.

 

بينما كانت معظم الدول الإسلامية قد حسمت موعد العيد وفق الحسابات الفلكية ورؤية الهلال؛ جاء إعلان الجهات الرسمية بعد منتصف الليل؛ ما دفع كثيرًا من الموريتانيين للتساؤل عن سبب هذا التأخير وتأثيره على استعداداتهم.

 

يأتي هذا الجدل وسط دعوات متزايدة للاعتماد على التقنيات الفلكية الحديثة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية بشكل أكثر دقة، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لإعلان المناسبات الدينية الكبرى.

 

وقبل إعلان موريتانيا، أعلنت كل من: السعودية والإمارات وقطر والكويت واليمن والبحرين ولبنان وفلسطين والسودان وجيبوتي وتركيا أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر 2025 وغرة شهر شوال 1446هـ.

 

وبذلك ثبتت رؤية هلال شوال في تلك الدول، وفق الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية المتبعة.

 

على الكاتب الآخر، أعلنت كل من مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وسلطنة عمان وسوريا والعراق والأردن، أن الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، لعدم ثبوت رؤية هلال شوال.

 

كما أعلنت كل من أستراليا وبروناي ‏وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش: الاثنين 1 شوال يوم عيد الفطر السعيد.

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