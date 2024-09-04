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خالد منتصر يهاجم هلا رشدي: "مش منتظرين رأي فضيلتك"

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خالد منتصر يهاجم هلا رشدي: "مش منتظرين رأي فضيلتك"

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الأربعاء، 04-09-2024 10:48 ص

 

هاجم الكاتب والمفكر خالد منتصر، الفنانة هلا رشدي بعد تصريحاتها بشأن الجدل حول الموسيقى حرام أم حلال.

وكتب "منتصر" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هو احنا لسه مستنيين رأي فضيلتك؟، هو ليه فنانين كتير بيفضلوا عايشين بهاجس أن الفن حرام، وأنهم منتظرين أن ربنا يتوب عليهم ؟".

وكانت الفنانة هلا رشدي أطلقت تصريحات عبر مقطع فيديو:" أنا مش بستحرم الموسيقى، الموسيقى من غير كلام والأغاني اللي بتحفز الواحد".

المطربة هلا رشدي، قدمت أغاني عديدة، منها: نصيبها مجاش، وشايلة اسمه، ولمة وفوانيس، بالإضافة إلى دويتوهات مع حميد الشاعري، ومحمد الحلو، وظهورها كممثلة في مسلسل "مكتوب عليا"، مع النجم أكرم حسني.

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