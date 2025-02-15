حبس المخرج محمد سامي شهرين بتهمة «التعدي والسب»

السبت، 15-02-2025
04:30 م
اصدرت محكمة جنح الشيخ زايد بحبس
المخرج محمد سامي لمدة شهرين، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينه وبين مدير مركز صيانة سيارات، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالسب والتعدي الجسدي.
وقضت المحكمة بتغريم مدير مركز الصيانة 5000 جنيه عن تهمة السب و50 جنيهًا عن تهمة إتلاف سيارة المخرج محمد سامي.
تفاصيل القضية
تعود الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، عندما توجه المخرج محمد سامي إلى مركز صيانة سيارات شهير في الشيخ زايد، لتركيب طبقة حماية “فاميه” على زجاج سيارته الفارهة. وعند استلامه للسيارة، فوجئ بوجود خدوش وتلفيات بها، الأمر الذي أثار غضبه وتسبب في مشادة كلامية بينه وبين العاملين في المركز، تطورت لاحقًا إلى شجار مع مدير المركز أحمد محمد أحمد فراج.
بحسب التحقيقات، تبادل الطرفان الاتهامات، حيث زعم كل منهما أن الآخر قام بالاعتداء عليه لفظيًا وجسديًا. وتقدم كل من محمد سامي ومدير المركز ببلاغات رسمية ضد بعضهما البعض، متهمين الطرف الآخر بالتعدي والإهانة، ما دفع النيابة إلى إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.
النيابة توجه اتهامات للطرفين
وجهت النيابة إلى محمد سامي تهمة التعدي بالضرب على مدير المركز، ما تسبب له في إصابات موثقة بتقرير طبي، وأعجزته عن ممارسة عمله لمدة 20 يومًا. كما وجهت له تهمة السب بألفاظ تخدش الشرف.
في المقابل، وجهت النيابة إلى مدير المركز تهمة الإهمال، الذي أدى إلى حدوث تلفيات بسيارة سامي، بالإضافة إلى توجيه عبارات مسيئة له، مما أدى إلى تصاعد الموقف بين الطرفين.
أول جلسة محاكمة شهدت غياب الطرفين
عُقدت أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام روق، وسط اهتمام إعلامي مكثف، إلا أن كلاً من محمد سامي ومدير المركز تغيبا عن الحضور، فيما حضر المحامي شعبان سعيد ممثلًا عن سامي.
طلب دفاع سامي تأجيل القضية للاطلاع على كافة المستندات والأدلة المقدمة، كما طالب بتعويض مدني قدره 40 ألف وواحد جنيه، نتيجة الأضرار التي لحقت بموكله. وبعد مناقشة الطلبات المقدمة، قرر القاضي رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الحكم بحبس
محمد سامي شهرين
بعد الاطلاع على الأدلة والتقارير الطبية الخاصة بإصابات الطرفين، وكذلك تقرير التلفيات في السيارة، أصدرت المحكمة حكمها بحبس
المخرج محمد سامي لمدة شهرين، مع إمكانية استئناف الحكم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
ردود فعل على الحكم
عقب صدور الحكم، أكد محامي سامي، شعبان سعيد، أن موكله سيقوم بالاستئناف على الحكم، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة لاستفزاز تعرض له أثناء تسلم سيارته. وأوضح أن سامي لم يكن ينوي التصعيد، لكنه اضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقه.
إمكانية الاستئناف والطعن
بحسب القانون، يحق لمحمد سامي استئناف الحكم الصادر ضده، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو إلغائها إذا قدم دفاعه أدلة جديدة تثبت براءته أو تخفف من مسؤوليته القانونية.