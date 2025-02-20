جنازة مهيبة بمشاركة الألاف لتشييع شاب الدقهلية مصطفى محمد (فيديو)

نشر أحد المشاركين في جنازة شاب الدقهلية مصطفى محمد وفا مقطع فيديو يوثق تشييع الراحل مساء أمس الأربعاء.

ويظهر في الفيديو مشاركة آلاف الأهالي في الجنازة، حيث بدا على الجميع الصدمة والحزن على الشاب الفقيد.

وكان الشاب مصطفى محمد ظهر في بث مباشر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأعلن أنه تنازل "قرصين" من "حبة الغلة" السامة.

وفي أخر كلماته قبل رحيله قال في الفيديو" مش مسامح كل اللي ظلموني"، وتم نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان الشاب يعاني من أزمة نفسية حادة، كما كشف منتصر الزيات المحامي أنه كان وكيلا للشاب عندما تم اعتقاله في 2023 بتهمة الانضمام لداعش.

وأكد أنه قدم للجهات المختصة الأوراق والتقارير التي تثبت إصابة مصطفى بامراض نفسية، فتم الإفراج عنه فيما بعد.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه إقادم الشاب مصطفى محمد على التخلص من حياته عقب الإفراج عنه، مشيرة إلى أنه كان على ذمة قضية وتم إخلاء سبيله في عام 2023.

