تعرف على موعد وقناة عرض برنامج مدفع رمضان الحلقة الأولى (تفاصيل)

السبت، 22-02-2025
11:23 ص
مواعيد وقناة عرض برنامج محمد رمضان
ومن المقرر أن يعرض برنامج «مدفع رمضان» الحلقة الأولى أول يوم في شهر رمضان
2025، بعد الفطار مباشرةً عبر قناة «Dmc».
تفاصيل برنامج محمد رمضان
كان أعلن محمد رمضان عن تفاصيل البرنامج من خلال مسابقة حول فكرته، ليكشف عن الفائز الذي توقع الفكرة بشكل صحيح، مؤكدًا أنه سيجسد 30 شخصية مختلفة على مدار حلقات البرنامج. وتشمل هذه الشخصيات العديد من المهن، مثل: سائق «توكتوك»،مهندس، طبيب، وغيرها من المهن.
آخر اعمال محمد رمضان
ويغيب محمد رمضان عن السباق الدرامي الرمضاني هذا العام، وذلك بعد النجاح الكبير بمسلسله «جعفر العمدة»، والذي عرض في رمضان عام 2023، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن، ومن اخراج محمد سامي.