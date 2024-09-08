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تعترف بقتل زوجها رفقة عشيقها في لقاء على الهواء.. والشرطة تقتحم الاستديو(فيديو)

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الأحد، 08-09-2024 11:11 ص

 

اعترفت امرأة تركية تُدعى "سيبيل" بتفاصيل مقتل زوجها محمد يوروك في منطقة العثمانية، وذلك بالتعاون مع عشيقها مصطفى ساماغان، وذلك خلال بث مباشر في برنامج "موغا أنلي".

 

وقالت "سيبيل" إنها قامت بتقديم ماء مسموم لزوجها بناءًا على إلحاح وتهديد من عشيقها، الذي أقنعها بتنفيذ الجريمة بعدما هددها بنشر صور مخلة لها إذا رفضت تنفيذ خطته.

 

وعلى الفور تدخلت الشرطة التركية أثناء البث المباشر، وقامت بإلقاء القبض على "سيبيل" وعشيقها "مصطفى ساماغان" من داخل الإستديو.

 

ويذكر أن نجل القتيل شك في وفاة والده المفاجئة، وذلك بعد أن تقدم عشيق والدته بطلب يدها بعد ثلاثة أيام فقط من وفاة والده. مما أثار الشكوك حول تورطهم في الجريمة، وهذا ما دفعه للتقدم بطلب للظهور في البرنامج، وأوضح خلال الحلقة تورط والدته وعشيقها في الجريمة.


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