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تشغيل محدود بسد النهضة بعد انتهاء موسم الأمطار.. خبير يكشف أحدث التفاصيل

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سد النهضه
السبت، 30-11-2024 12:08 م
قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن التخزين الخامس والأخير لسد النهضة في 5 سبتمبر الماضى انتهى عند منسوب 638 م، وإجمالى تخزين 60 مليار م3، ويتبقى متران فقط حتى مستوى الممر الأوسط الذي يتم بناء كوبرى عليه ليربط بين جانبي السد.
وأوضح، «شراقى» في منشور له عبر «فيسبوك»،«منذ ذلك الوقت وبحيرة سد النهضة ثابتة من حيث المستوى والمخزون، ويتم التحكم في ذلك عن طريق فتح بوابات المفيض العلوية، في البداية تم فتح 3 بوابات، ومع انخفاض الأمطار أصبحت بوابتان في 4 ثم بوابة واحدة في 19 نوفمبر الجارى حتى اليوم 29 نوفمبر 2024».

وتابع، «تم تركيب 4 توربينات (توربين في 22 فبراير 2022، والثانى 14 أغسطس 2022، والاثنين الآخرين في 24 أغسطس 2024. أول توربينين كان عملهما متقطع يعملان أسبوع ويتوقفا أشهر، وحاليا لم يعمل الأربعة توربينات سوى عدة أيام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة». واستكمل، مع انتهاء موسم الأمطار لهذا العام انخفض الايراد المائى اليومى عند سد النهضة إلى حوالى 60 مليون م3، ولابد لهذه الكمية أن تمر سواء من خلال التوربينات أو من بوابات المفيض العلوية، ومع استمرار توقف التوربينات الاربعة، تم الابقاء على فتح بوابة (عين) واحدة، وفى حالة عودة تشغيل التوربينات سوف يزداد الإيراد اليومى بقدر ساعات التشغيل عن طريق ضخ كميات إضافية من مخزون بحيرة سد النهضة

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