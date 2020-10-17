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تركي آل الشيخ يشكو عمرو دياب والسبب صادم!

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ال الشيخ ودياب
 
السبت، 17-10-2020 11:57 ص محمد فضل

دخل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في نقاش مع سفير الصين بالرياض والفنان عمرو دياب.
البداية بنشر السفير الصيني بالرياض تشن وي تشينغ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يعبر فيها عن افتقاده "آل الشيخ"، و"موسم الرياض"، وإعجابه بالتفاعل تركي آل الشيخ وعمرو دياب.
وجاء نص تغريدة السفير: “لقد وجدت تفاعلاً جميلاً بين رجلين لطيفين، أفتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ و#موسم_الرياض الذي قضيت فيه وقتاً مُمتعاً مُتأملاً جمال الفن السعودي، وفناني المفضل عمرو دياب أحب أغانيه كثيراً حتى إن أغنية وحشتيني صارت نغمة جوّالي”.
ونشر السفير مقطع فيديو نشره تركي آل الشيخ وتعليق عمرو دياب عليه بالقول :" يا ذوقك يا روقانك".
فيما رد "آل الشيخ"، على تغريدة السفير بشكوى الفنان عمرو دياب مازحًا، قائلاً: "شكراً معالي السفير من ذوق معاليكم وأهلاً وسهلاً فيك في بلدك الثاني.. بس أنا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب كل سنة بيصغر في السن".
وبعدها تفاعل عمرو دياب مع تغريدة السفير و"آل الشيخ"، بقوله :" أسعدني جدا تفاعل معالي السفير الصيني ومتابعتك لاغانيا وهو ده دور #موسم_الرياض للوصول للعالمية، شكرا ابو ناصر وبتحط علي عاتقي مسئولية كبيرة اني افضل كل سنة أصغر عن اللي قبلها".

 

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