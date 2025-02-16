ترقص بفستان جريء.. ليلى علوي تثير الجدل: الدنيا حلوة

شاركت الفنانة
ليلى علوي، جمهورها عبر السوشيال ميديا صور وفيديو جمعتها بالمطربة اللبنانية
نانسي عجرم في إحدى المناسبات.
ونشرت ليلى،
الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من حدث اليوم".
وظهرت ليلى علوي
بالفيديو وهي مرتدية فستان "جريء" وترقص وتغني مع نانسي عجرم على أغنية
"الدنيا حلوة" .
وجاءت بعض
تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل تفاحة، القمر، انتي ونانسي عسل، أحلى ليلى،
العسل كله طل علينا، بتصغري يا ليلى العسل".
يذكر أن، آخر
أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو
وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.