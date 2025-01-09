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تخفيف عقوبة عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار الشربتلي

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الخميس، 09-01-2025 10:15 ص

 

قضت محكمة مستأنف جنح الجيزة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة؛ بقبول الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران شكلًا وفي الموضوع قضت المحكمة بحبس المخرج عامًا مع الشغل والنفاذ لما نُسب إليه من اتهامات.

ورفعت محكمة مستأنف جنح الجيزة، الأربعاء، جلستها الختامية في واقعة اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مقتنيات زوجة المخرج خالد يوسف الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، عقب سماع مرافعة دفاع المخرج والفنانة، خلال انعقاد ثاني جلسات الاستئناف.

واستمعت هيئة الدائرة إلى مرافعة فريق دفاع المخرج عمر زهران؛ والذي قدم أكثر من 40 حافظة مستندات تحوي كافة الطلبات التي تقدم بها في الجلسة الماضية، متمسكين بطلب البراءة استنادًا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وكيدية الاتهام وتضارب أقول المحاسب والسائق الخاصين بالفنانة في التحقيقات.

ورفضت المحكمة استدعاء الفنانة شاليمار واكتفت بحضور وكيلا عنها أمام المحكمة، كما رفضت استدعاء ضابط المباحث مجري التحريات في القضية.

وأصدرت محكمة جنح الجيزة، حكمًا سابقًا بحبس المخرج عمر زهران عامين مع الشغل، وإدانته بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة شاليمار شربتلي بقيمة 250 مليون جنيه، فيما برأت المتهم الثاني عما أسند إليه من اتهام.

وقال المخرج عمر زهران خلال جلسة استجوابه أمام هيئة الدائرة، إن الفنانة اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ 250 مليون جنيه، وأشارت في بلاغها إلى أنه أعاد 200 مليون منها، بينما دار الخلاف حول رد المبلغ المتبقي، موضحًا: "لو أخذت 200 مليون، لماذا أعيدها؟".

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، المخرج عمر زهران ومساعده عنتر حفني إلى محكمة الجنح العاجلة، في القضية التي حملت رقم 7439 لسنة 2023، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

 

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