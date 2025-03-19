الأربعاء 19 مارس 2025
توقيت مصر 05:55 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة

اقتحام فيلا واعتداء وإغماء.. ماذا حدث بين الشيف شربيني وسيدة أعمال؟

وزير الشباب والرياضة: على الأهلي أن يتحمل نتيجة انسحابه

الإعـ.ـدام لقاتـ.ـل "نيرة أشرف أسيوط"

بيان من الداخلية بشأن ما تم تداوله حول حبس ضابط لفق قضية مخدرات لسائق

طلب هذا الأمر ومات.. أخر ما طلبه "الحويني" في أخر لحظاته

النيابة تقرر عرض طالبة اعتدى عليها مدير المدرسة على الطب الشرعي

حلا شيحة تفاجئ الجميع بالحجاب.. سر "رؤية يوم القيامة"

الأعلى للإعلام يعاقب صدى البلد والنهار والشمس وينذر نجم الأهلي بحجب صفحته

ضابط بالمعاش.. المتهم بالتعدي على السائق في واقعة "الفردوس": استفزني

بيان من الداخلية بشأن ما تم تداوله حول حبس ضابط لفق قضية مخدرات لسائق

Capture
ا
الأربعاء، 19-03-2025 01:45 ص

 

 

كشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ما تداولته عدد من اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصدار نيابة أكتوبر قراراً بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق

 

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها "قديمة" تعود لعام 2015 ، وقد قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيال المذكور فى حينه فى إطار ثوابتها وإصدار بيان بذلك آنذاك ، وأن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر وقائع "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة يأتى فى إطار محاولتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد ، وهو ما يعيه الشعب المصرى.

إقرأ ايضا

Capture

اقتحام فيلا واعتداء وإغماء.. ماذا حدث بين الشيف شربيني وسيدة أعمال؟

2384122

الإعـ.ـدام لقاتـ.ـل "نيرة أشرف أسيوط"

Capture

طلب هذا الأمر ومات.. أخر ما طلبه "الحويني" في أخر لحظاته

أخبار متعلقة

Capture

بيان من الداخلية بشأن فيديو التحـ.ـرش في أتوبيس

المتهمين فى قضية FBC_877_105123

الداخلية تنشر صورة المتهمين في واقعة نصب منصة FBC

Capture

شاهد كيف كانت جنازة محمد محسوب ونجله ورجاله