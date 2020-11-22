الأحد 22 نوفمبر 2020
توقيت مصر 23:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حريق يتسبب في تلف ملفات حكومية مهمة بالكويت

بيان عاجل واجتماع طارئ لنقابة الفنانين بسبب محمد رمضان

عاجل.. شفاء محمد صلاح من فيروس كورونا

ظهور مفاجيء لحنان ترك بعد عامين من الاختفاء..شاهد كيف أصبحت

إيدي كوهين لـمحمد رمضان:« انت في حمايتنا.. لا تخاف»

غزارة المياه تدفع مصر إلى الدخول في حزام الأمطار

فيصل بن فرحان: نبحث عن سبيل لحل الخلاف مع قطر

بعد أيام من الاتصال.. أردوغان يهنئ الملك سلمان

تنفذه بلاده.. "سلمان" يكشف عن العمل الأضخم في العالم

عاجل.. "أردوغان" يوجه رسالة هامة للملك سلمان

ADS
 

بيان عاجل واجتماع طارئ لنقابة الفنانين بسبب محمد رمضان

20191110130308569
محمد رمضان وأشرف زكي
 
الأحد، 22-11-2020 08:49 م المصريون

أصدرت نقابة المهن التمثيلية ، بياناً رسمياً بتوقيع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي تعليقاً على الضجة التي أثارها الفنان محمد رمضان بصورته مع فنانين إسرائيليين في دبي، وهم :الممثل الإسرائيلي إيلاد تسلا، والمطرب عومير آدام، ولاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع، وتلقيه الكثير من الإنتقادات بسببها، فضلاً عن تداول فيديو لرمضان خلال عرضه الأغنية الإسرائيلية الشهيرة Hava Naguila، وموجة الجدل الكبيرة حول الموضوع.
وجاء في البيان أن مجلس النقابة تابع بكل اهتمام ما حدث من جلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منطلق مسؤوليته، وأكد المجلس على حقوق الشعب الفلسطيني وأدان المجلس ظهور أحد الأعضاء برفقة فنانين ينتمون إلى الكيان الغاصب، مشدداً على أهمية التمييز بين سياسة الحكومات والتطبيع الشعبي بين الدول.
كما دعى المجلس إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية غدًا الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً، لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.

 

إقرأ ايضا

2020_10_15_2_42_29_770

ظهور مفاجيء لحنان ترك بعد عامين من الاختفاء..شاهد كيف أصبحت

Qsfn7

إيدي كوهين لـمحمد رمضان:« انت في حمايتنا.. لا تخاف»

received_852136892285112

غزارة المياه تدفع مصر إلى الدخول في حزام الأمطار

أخبار متعلقة

Qsfn7

إيدي كوهين لـمحمد رمضان:« انت في حمايتنا.. لا تخاف»

محمد رمضان

مفاجأة.. محمد رمضان يظهر في صورة جديدة مع اسرائيلي آخر

Capture

شاهد.. محمد رمضان يرفض استلام جائزته بسبب عادل إمام

Capture

أحدثا فوضى.. محمد رمضان ونيللي كريم يكسران أطباق مطعم بدبي

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر