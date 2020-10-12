"بومبيو" يتعهد بالكشف عن إيميلات هيلاري كلينتون بضغوط من ترامب

الإثنين، 12-10-2020
12:23 ص
المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي عمرو أديب أنه كان يعلم أشياء كثيرة، ولكن كان ينقصة الدليل الرسمي على صدقها، مشيرا الى أنه منذ يومين الرئيس الامريكي دونالد ترامب
، خرح بتصريحات مفادها أن «الإيملات» الخاصة لـ هيلاري كلينتون
لم تظهر للعيان.
وأضاف «أديب» خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، اليوم الأحد، أن هذه الايميلات الخاصة بهيلاري كلينتون
كان عليها مشاكل كثيرة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، منوها إلى أن هيلاري كلينتون
كان لديها ما يسمى بالباب الخلفي للإيمليلات أي إيميل خاص لا تريد أحد الإطلاع عليه.
وتابع: «الرئيس الأمريكي يتحدث عن 33 ألف ايميل خاص بهيلاري كلينتون
وعلى الحساب الخاص لها»، مشيرا الى أن الرئيس الامريكي انتقد هذه النقطة بشكل كبير حيث مارس ضغوطا على مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي الذي استجاب وتعهد بالكشف عن إيميلات هيلاري كلينتون
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