الإثنين 12 أكتوبر 2020
توقيت مصر 02:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"بومبيو" يتعهد بالكشف عن إيميلات هيلاري كلينتون بضغوط من ترامب

سر اختفاء السحابة السوداء في موسم محصول الأرز

انجلترا تفوز علي بلجيكا 2-1 في دوري الامم الاوروبية

الاهلي يتعادل مع بيراميدز سلبيا بالدوري المصري

أحمد السقا يعترف بخطأؤه لتامر حسني

رد فعل ساخر من هنيدي عن أزمة أحمد السقا وتامر حسني

هذا الأسم اختارته دينا بطمة لأبنتها الثانية

احداث الحلقة الأخيرة لـ "كان خالد" تحدث ضجة بين الجمهور السعودي

خبر سار.. السعودية تسجل أدنى حد في الاصابات بفيروس كورونا

عمرو أديب يكشف:

"بومبيو" يتعهد بالكشف عن إيميلات هيلاري كلينتون بضغوط من ترامب

بومبيو
بومبيو
 
الإثنين، 12-10-2020 12:23 ص المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي عمرو أديب أنه كان يعلم أشياء كثيرة، ولكن كان ينقصة الدليل الرسمي على صدقها، مشيرا الى أنه منذ يومين الرئيس الامريكي دونالد ترامب، خرح بتصريحات مفادها أن «الإيملات» الخاصة لـ هيلاري كلينتون لم تظهر للعيان.
وأضاف «أديب» خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، اليوم الأحد، أن هذه الايميلات الخاصة بهيلاري كلينتون كان عليها مشاكل كثيرة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، منوها إلى أن هيلاري كلينتون كان لديها ما يسمى بالباب الخلفي للإيمليلات أي إيميل خاص لا تريد أحد الإطلاع عليه.
وتابع: «الرئيس الأمريكي يتحدث عن 33 ألف ايميل خاص بهيلاري كلينتون وعلى الحساب الخاص لها»، مشيرا الى أن الرئيس الامريكي انتقد هذه النقطة بشكل كبير حيث مارس ضغوطا على مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الذي استجاب وتعهد بالكشف عن إيميلات هيلاري كلينتون.
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

السحابة السوداء

سر اختفاء السحابة السوداء في موسم محصول الأرز

تامر حسني واحمد السقا

أحمد السقا يعترف بخطئه لتامر حسني

أخبار متعلقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"مكافحة كورونا": لو ترامب اتعالج في مصر لتعافى بشكل أسرع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مكالمة مع الرئيس الأمريكي ترامب تكشف وضعه الصحي

image

دراسة: الولايات المتحدة لا تقترب من مناعة القطيع

ترامب: حياتي كانت سعيدة وهادئة قبل "جو النائم" و"نانسي المجنونة"

ترامب: حياتي كانت سعيدة وهادئة قبل "جو النائم" و"نانسي المجنونة"

أديب

"أديب" يعرض فيديو مُسرب لتفكك جماعة الإخوان بسبب المرشد الجديد

trump-30

«ترامب» يحسم الجدل: هل يرفض مغادرة البيت الأبيض؟