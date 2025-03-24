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بعدما ختم القرآن 3 مرات في رمضان.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس

الإثنين، 24-03-2025 09:39 ص

 

 

توفى الفنان محمد صلاح حايس، خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت أسرته عن استقبالها العزاء اليوم بمسجد الشربيني، بمحافظة الدقهلية.

 

وكان آخر منشورات الراحل الفنان محمد صلاح حايس خلال الساعات الماضية عبر حسابه علي فيسبوك، هو الدعاء لوالدته، قائلًا: ربنا يجعل كل أيامك أعياد في الجنة.. يا أمي.

 

وكان قد نشر الفنان الراحل محمد صلا حايس منشور قبل وفاته بثلاثة أيام أعلن فيه عن ختمه للقرآن الكريم للمرة الثالثة في شهر رمضان .

وتوفي محمد صلاح حايس، خلال الساعات الماضية بحسب ما أعلنه نجل شقيقه، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب نجل شقيق الفنان الراحل محمد صلاح حايس: البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى عمى محمد صلاح حايس، والعزاء اليوم بمسجد الشربيني، بمحافظة الدقهلية.

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