بسبب ما فعله مع فنانة شهيرة.. حكم قضائي يدين محمد سامي

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمًا بتغريم المخرج محمد سامي مبلغ 5000 جنيه، عقب إدانته بتهمة سب الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها.

جاء هذا الحكم بعد جلسات استماع متعددة تناولت تفاصيل القضية، التي تعود وقائعها إلى تصريحات أدلى بها المخرج في أحد البرامج التلفزيونية عام 2024.

تفاصيل جلسة المحاكمة

عقدت المحكمة الاقتصادية جلسة جديدة، حيث كشف باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، عن كواليس المحاكمة، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع تقدمت بعدد من الطلبات إلى المحكمة. وخلال الجلسة، طلب دفاع المخرج حجز الدعوى للحكم، فيما قدم محامي الفنانة مجموعة من المستندات التي تدعم موقف موكلته.

وقدم الدفاع شهادة طبية ووثائق تؤكد أن الفنانة عفاف شعيب كانت متواجدة في المستشفى خلال الفترة موضوع النزاع. وأكد المحامي أن المحكمة وافقت على استخراج صورة رسمية تثبت دخول وخروج الفنانة من مستشفى السلام بالمعادي، وذلك بعد اعتراض محامي المخرج على صحة المستندات الضوئية المقدمة.

أسباب النزاع القانوني

أوضح باسم الخواجة أن الخلاف بين الفنانة والمخرج يعود إلى تصريحات أدلى بها الأخير خلال أحد البرامج التلفزيونية عام 2024، حيث تحدث عن الفنانة عفاف شعيب بطريقة اعتبرتها مسيئة وتنطوي على سب وقذف، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء.

وأضاف المحامي: "صرح في البرنامج بأن قصة عفاف شعيب غير صحيحة، مما دفعنا إلى رفع دعوى قضائية ضده بتهمة السب والتشهير".