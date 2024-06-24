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بسبب صديقته.. مقاتل يتعرض لموقف محرج بعد هزيمته أمام 20 ألف متفرج

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الإثنين، 24-06-2024 12:50 م

 

 

 

تعرض مقاتل MMA التشيكي لوكاس بوكوفاتش لموقف محرج للغاية خلال بطولة "صراع النجوم" الذي تم تنظيمه في مدينة أوسترافا التشيكية أمام 20 ألف شخص.

 

وخسر المقاتل التشيكي وشريكه باتريك هورفاث في نزال ثنائي، وفي محاولة لإنقاذ بعض المجد من تلك الليلة، جاءت تلك اللحظة المحرجة مباشرة عقب الهزيمة.

 

إذ قام المقاتل ذو الشعر الوردي المصبوغ بإحضار صديقته إلى المثمن في نهاية النزال، ثم ركع وأخرج خاتما ليطلب منها الزواج منه.

 

لكن الفتاة التي بدت غير مرتاحة، رفضت الاقتراح، وأجابت عبر الميكروفون: "بالنظر إلى ما حدث بيننا، لا أعتقد ذلك".

 

 

الرفض لم يلق استحسانا من قبل المتفرجين الحاضرين الذين بدأوا بإطلاق صيحات الاستهجان، حتى أن رجلا اقترب من خارج القفص ليرميها بالماء.

 

ثم أوضحت الفتاة أسباب رفضها من خلال اتهام بوكيز بخيانتها مع المدعوة نيكولا لاوبروفا وهي ممثلة إباحية تشيكية، من أصول فيتنامية، ومعروفة لدى متابعي برنامج "صراع النجوم".

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