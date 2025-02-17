انفـ.ـجار أنبوبة.. مصـ.ـرع 10 في انهيار منزل بكرداسة

شهدت مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة حادثا مؤسفا فجر اليوم الاثنين عقب دوي صوت انفجار قوي تبعه انهيار منزل بالكامل على قاطنيه ما أسفر عن مصرع عدد من الاشخاص اسفل الانقاض حيث تبين مصرع 10، فيما أفاد البعض أنهم 5 حتى الآن، واصابة آخرين جاري حصرهم.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعمة بسيارات الاسعاف والإطفاء وقوات والانقاذ البري، وتبين من خلال المعاينة أن عقارا انهار مما أسفر عن مصرع ٥ أشخاص، وإصابة آخرين من سكانه.







