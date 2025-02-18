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النيابة بعد معاينة جثـ.ـمان "خط الصعيد".. استدعاء رئيس المباحث لجلسة تحقيق عاجلة

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الثلاثاء، 18-02-2025 02:10 م

 

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز ساحل سليم ضم كلا من المستشار مايكل مجدى والمستشار محمد اشرف، والمستشار طارق السودانى والمستشار عمر رشدان والمستشار عاصم أبو غزالة لمعاينة جثث محمد محسوب " خط الصعيد " و7 من أعوانه بينهم نجله وشقيقه بعد تصفيتهم من قبل قوات الأمن، إثر اشتباكات دامت لأكثر من 40 ساعة بينهم وبين الشرطة.

 

النيابة تحقق في أحداث تصفية بؤرة إجرامية بأسيوط وتنتدب الطب الشرعي

وعاينت النيابة العامة جثث محمد محسوب ابراهيم أحمد، ومحمد أحمد إبراهيم أبو رحاب ، ومحمود أحمد إبراهيم أبو رحاب ، وكريم محسوب إبراهيم احمد، ومحمد عبدالرحيم حسن هريدى، وقاسم محمد محسوب إبراهيم، وأيمن ابراهيم أبو رحاب أحمد، وإبراهيم أبو رحاب احمد ابراهيم.

 

وأمرت النيابة العامة بـ انتداب الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية وطلب رئيس المباحث ومدير قطاع الأمن المركزى باسيوط وأهلية المتوفين لجلسة تحقيق عاجلة، والاستعلام من سجل مدنى ساحل سليم عن بيانات المتهمين الوارد اسمائهم بقرار النيابة، واستعجال ورود الأحراز التى تم ضبطها بمعرفة الشرطة، وفقًا لـ اليوم السابع.

وقبل قليل، انتهت جهات التحقيق المختصة من تشريح جثمات خط الصعيد محمد محسوب، المعروف إعلاميًا بـ"خط الصعيد الجديد"

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