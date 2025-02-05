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الفرح اتحول لعزاء.. وفاة عروس بعد تناولها وجبة بيتزا بأسيوط

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الأربعاء، 05-02-2025 12:06 م

 

لفظت عروس أنفاسها الأخيرة بعد تناولها وجبة بيتزا من مطعم في مدينة أسيوط، وتعرض العريس لحالة إعياء شديد.

وتلقت الشرطة إخطارا يفيد بوصول سهيلة رمضان عبد الرحمن، البالغة من العمر 23 سنة، إخطارا بحالة إعياء شديد ولقيت مصرعها بعد ساعات.

وتبين من التحريات أن العريس تناول مع عروسه وجبة "بيتزا" اشتراها من أحد المطاعم وبعد تناولها شعرت زوجته بحالة إعياء شديد.

وقال العريس، إن زوجته تُوفيت بعد وصولها إلى المستشفى بساعات، ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الواقعة جنائيا.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

وأصدرت النيابة العامة قرار بغلق مطعم البيتزا، مع استعجال تقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة للعروس.

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