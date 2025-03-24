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الداخلية تكشف مفاجأة عن هوية الملثمين في شوارع الجيزة

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الإثنين، 24-03-2025 01:06 م

 

 

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على المتهمين بارتداء أقنعة وجه والسير في أحد شوارع الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يسير برفقة اثنين آخرين يرتديان أقنعة وجه.

وبالفحص، تمكن رجال المباحث من تحديد المتهمين وضبطهم، حيث تبين أنهم "يحملون جنسية إحدى الدول".

وبمناقشتهم، أقر أحدهم بأنه صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المقطع كان مجرد مشهد تمثيلي أداه مع اثنين من أصدقائه في أحد شوارع محافظة الجيزة، وقام ببثه على صفحته بهدف تحقيق الشهرة وزيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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