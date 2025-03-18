ابنة سيد القمني في تعليق صادم على وفاة الحويني: الحمد لله الذي قطع أنفاسك!

أثارت إيزيس ابنة المفكر العلماني الراحل سيد القمني، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها الصادم على خبر وفاة الداعية السلفي الشيخ أبو إسحاق الحويني.

وكتبت إيزيس عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك" تعليقًا على صورة الشيخ الحويني: أخيرًا.. كنت مستنياها .. الحمد لله الذي قطع أنفاسك.. الحويني هلك.. مستراح منه.. لروحك السلام والمرج والعاشر".

وأثار منشور السخرية والشماتة الصادم من ابنة "القمني" انتقادات واسعة وهجوم عليها من البعض، بينما دعمها نشطاء التيار العلماني.

وتوفى الشيخ أبوإسحاق الحويني أمس في قطر بعد معاناة مع المرض.



