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إحالة أسامة الشيخ وابنة عم سوزان مبارك إلى محكمة الجنايات

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أسامة الشيخ
 
السبت، 09-01-2021 05:05 م المصريون

أحال جهاز الكسب غير المشروع أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، و3 آخرين، منهم قريبة زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، إلى محكمة الجنايات.
والمحالين للمحاكمة بجانب أسامة الشيخ، هم منير فهمي، نائب مدير البنك العربي الإفريقي، المتهم الأول، وأسماء ثابت، ابنة عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، موظفة بوزارة التخطيط، المتهمة الثالثة، وأحمد الصياد، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بتهمة الكسب غير المشروع.
وكان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أمر بفتح التحقيقات في القضية وانتهى إلى إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للتفضل بإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة؛ للفصل بحكم جنائی نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة.
يذكر أن أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، كان قد تقدم ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، يتهم فيه أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وابنة عم سوزان مبارك، ومنير فهمي، ممثل البنك العربي الإفريقي، بأنهم قد حققوا كسبا غير مشروع من خلال عضويتهم بمجلس إدارة المدينة.
 

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