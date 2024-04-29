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أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على طلاقها من أحمد العوضي

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ياسمين وإسعاد
الإثنين، 29-04-2024 11:34 ص

 

طرحت قناة dmc البرومو الدعائى لحلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة

وتحدثت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل حياتها العملية والشخصية وعلى رأسها انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

ووجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس سؤال لـ ياسمين عبد العزيز عن ما حدث أدي إلى الطلاق قائلة: أنتى كنتى بتحبيه أمال أيه اللى حصل؟ وكادت أن تبكي ياسمين عبد العزيز وانتهى البرومو دون الإجابة على السؤال ومن المفترض أن تعرض هذه الحلقة يومي الأثنين والثلاثاء القادمين.

انفصال ياسمين عبد العزيز

سبق أن أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلة: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.

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