أول تعليق لـ ليلى علوي على إحراج عمرو دياب لها





كشفت الفنانة ليلى علوى عن كواليس الفيديو الذى جمع بينها وعمرو دياب والذى أثار حالة من الجدل الواسع بسبب تجاهله لها.

وقالت ليلى علوى فى برنامج et بالعربى : عمرو دياب فنان كبير ومحبوب من العالم كله، وهو ذوق جدًا وعمرنا ما سمعنا في تاريخه الطويل ده أي حاجة، وهو اللي جه سلم عليا وده بيحصل مع كل زملائه في الوسط مش أنا بس.

روجت الشركة المنتجة لفيلم “جوازة توكسيك” ، حيث طرحت البوسترات الثنائية لأبطال الفيلم ، قبل طرحه بدور العرض السينمائية يوم ٣ يوليو الشهر القادم.

وقامت الشركة بطرح بوسترات ثنائية للأبطال، حيث ظهرت الفنانة ليلي علوي بجوار الفنان بيومي فؤاد على أحد البوسترات، بينما في البوستر الثاني ظهرت هيدي كرم وتامر هجرس، ، وبوستر أخر جمع بين محمد أنور وملك قورة.

وحددت الشركة المنتجة لفيلم “جوازة توكسيك” يوم 3 من شهر يوليو القادم موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.

وكانت الشركة طرحت منذ ساعات البوستر الدعائى الرسمي للفيلم استعداد لطرح الفيلم بشكل رسمي فى السينمات فى شهر يوليو القادم.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم جوازة توكسيك للفنان بيومي فؤاد وليلى علوي، البوستر الدعائى الأول للفيلم استعدادا لطرحه خلال الموسم القادم.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة البوستر الدعائى للفيلم وعلقت عليه قائلة: كل شيء بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق.

فيلم جوازة توكسيك بطولة بيومي فؤاد، ليلى علوي، نسرين طافش، ملك قورة، محمد انور ، واخراج محمود كريم.

ويجمع فيلم جوازة توكسيك النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة فى السينما بعدما قدما سوياً أفلام "ماما حامل" عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، و"شوجر دادى" عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، مصطفى غريب والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.