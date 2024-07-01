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أحدث ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري

عكاشة
ا
الإثنين، 01-07-2024 12:19 م

 


ظهر الإعلامي توفيق عكاشة وزوجته الإعلامية حياة الدرديري، في اليوم الختامي لمهرجان الجمال للخيول العربية والمقام في مدينة العلمين الجديدة، والذي انطلق الخميس الماضي.

وقال "عكاشة"، إنه تلقى دعوة لحضور اليوم الختامي لمهرجان الجمال للخيول العربية والمقام في مدينة العلمين الجديدة، تحت رعاية دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقام هذا الشهر في مصر والشهر القادم في المغرب.

وأضاف أن المهرجان شارك فيه 250 مزرعة، لافتًا إلى أنه لم يشارك في هذا المهرجان لكنه حضر بناءً على الدعوة التي وصلته من الدكتور عماد مختار مدير محطة الزهراء للخيول العربية.

وأشار إلى أن المربي طارق حمدي حصد على عدد كبير من جوائز المراكز الأولى في جمال الخيول العربية على مستوى جمهورية مصر العربية.

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