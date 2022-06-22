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«أبوهشيمة» يكشف مفاجآت في أول حوار له بعد انفصاله عن ياسمين صبري

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ابوهشيمة
Native
Teads
الأربعاء، 22-06-2022 09:06 ص

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مفاجآت عن حياته الخاصة و العملية وكيف أصبح ثريًا وحقيقة زواجه من شقيقة رونالدو، وذلك في أول ظهور له بعد انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.
وقال، إنه جاء من عائلة لا علاقة لها بالبيزنس والاقتصاد، لافتا إلى أنه بدأ من الصفر وعائلته لم يكن لديها أموال ولم يكن يمتلك 100 ألف جنيه مثلا لبدء مشروع.

وأضاف "أبو هشيمة" خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية: "أنا عصامي من الدرجة الأولى وبدأت سنة ١٩٩٨ كنت بتمرن في البنك وأنا في الجامعة وبدأت رحلتي في تجارة الحديد ثم الصناعة والحياة بالنسبة لي درجات وكل مرحلة لها وصفها الخاص وأنا من الجيل الأول في العائلة".

وتابع : "أنا إنسان مغامر في حياتي وعندما قررت ترك البنك في هذا الوقت كان بالنسبة لي "أمل" وحين تعمل في التجارة وتكسب فلوس وتستثمرها في الصناعة هذا شيء صعب جدا".
وأضاف أبو هشيمة أنه تعلم منذ صغره استثمار كل جنيه يملكه، لافتا إلى أنه "يعشق النجاح" وهناك شروط لذلك منها أن يكون قلبك جريء للاستثمار.

واستكمل "أبوهشيمة": النجاح بالنسبة لي هو أن أحسب كام مجال دخلته وأنجزته فيه أيه.
وعند سؤال بشأن تصريح "الأثرياء عن ثرواتهم في مقابل امتناعه دائما عن ذلك"، مازح "أبو هشيمة" المذيعة قائلا : "هم أثرياء وأنا غلبان".

وعادت المذيعة لتسأله مرة أخرى "مليونير أم ملياردير" فقال رجل الأعمال: "تشغيل آلاف العمالة وبناء المصانع على أرض بلدك هذه سعادة تسوى مليارات.. وخير ربنا كتير"، فأضافت المذيعة: "هروب ذكي".

وواصل: "مشروعاتي بدأت في عام 2011 و2013 وقت الثورات وهذا الوقت من الصعب أن يبدأ فيه رجل أعمال مشروعاته لأنها تكون مغامرة كبيرة وعندي آمال كبيرة في بلدي ومازلت أراهن عليها ومصر لا تموت أبدا".
وقال "أبو هشيمة"، ياسمين صبري لها معزة خاصة عندي ومش هتكلم أكتر من كدا لأني مبحبش أخوض في حياتي الشخصية.

وأضاف: لا أحب الحديث عن حياتي الشخصية لكن فيه شائعة انتشرت بشدة وحابب أوضحها .. لم أتزوج شقيقة كريستيانو رونالدو مثلما زعمت الكثير من وسائل الإعلام.
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