السبت، 14-11-2020
01:04 م
متابعات- أمينة عبد العال
سلط تقرير لصحيفة
" ذا صن " البريطانية الضوء علي 4 أعراض خفيفة مرتبطة بفيروس " كورونا " المستجد
والتي كشف عنها دراسات و مصابون لافتة إلي أنه يجب التوجه إلي الطبيب عند الإحساس
بها .
و الأعراض الخفيفة
التي يجب الحذر منها :
آلام البطن وهي تظهر قبل ظهور باقي الأعراض وقد
يصاحبها " إسهال " .
التهاب العينيين
.
ضباب الدماغ أو
الإرهاق العقلي حيث قد يكون هناك تراجع في مستوي تركيزهم بعد أيام من الشعور باحتقان
في الجيوب الأنفية والصداع .
التعب
الشديد حيث
أثبتت الدراسات أن 44% من المصابين بفيروس " كورونا" كانوا يعانون من
التعب
السديد والإرهاق والغثيان لدرجة عجز الكثير منهم عن الوقوف .
جدير بالذكر أن الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس "
كورونا" المستجد السعال المتواصل و الحمى و فقدان حاستي الشم والذوق و الشعور
بضيق التنفس.
جدير بالذكر أن لاعب المنتخب المصري و ليفربول النجم محمد صلاح يعتبر آخر الشخصيات العام التي أًصيبت بالفيروس .