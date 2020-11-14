السبت 14 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دولة إسلامية جديدة ستطبع مع إسرائيل

إمام الحرم: تركي الحمد يدعو إلى دين جديد

تأسيس 1250 شركة حوثية لتمويل الإرهاب وتهريب الأموال

صدمة قوية.. ليفربول يتخلى عن محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

كنيسة تطرد قس بسبب علاقة جنسية مع رنين كريم

أطعمة تحمي من "سرطان الثدي " وتكافح الشيخوخة.. تعرف عليها

السيسي يستقبل رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق

هوية لاعب توجو المصاب بكورونا

الإمارات تحتل مركز متقدم في قائمة العلامات التجارية

موعد وصول بدر بانون للانتظام بتدريبات الأهلي

ADS
 

أعراض خفيفة لـ " كورونا " لا تتجاهلها

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 14-11-2020 01:04 م متابعات- أمينة عبد العال
سلط تقرير لصحيفة " ذا صن " البريطانية الضوء علي 4 أعراض خفيفة  مرتبطة بفيروس " كورونا " المستجد والتي كشف عنها دراسات و مصابون لافتة إلي أنه يجب التوجه إلي الطبيب عند الإحساس بها .
و الأعراض الخفيفة التي يجب الحذر منها :
 آلام البطن وهي تظهر قبل ظهور باقي الأعراض وقد يصاحبها " إسهال " .
التهاب العينيين .
ضباب الدماغ أو الإرهاق العقلي حيث قد يكون هناك تراجع في مستوي تركيزهم بعد أيام من الشعور باحتقان في الجيوب الأنفية والصداع .
التعب الشديد حيث أثبتت الدراسات أن 44% من المصابين بفيروس " كورونا" كانوا يعانون من التعب السديد والإرهاق والغثيان لدرجة عجز الكثير منهم عن الوقوف .
جدير بالذكر أن  الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس " كورونا" المستجد السعال المتواصل و الحمى و فقدان حاستي الشم والذوق و الشعور بضيق التنفس.
جدير بالذكر أن لاعب المنتخب المصري و ليفربول النجم محمد صلاح يعتبر آخر الشخصيات العام التي أًصيبت بالفيروس .
 

إقرأ ايضا

hqdefault

امرأة سكرانة تضرب رجلاً في خصيتيه وتدمر حياته

وزارة الصحة والسكان

مستشفي كفر شكر خارج نطاق الخدمة

أسرة مريض بالسمنة المفرضة فى الغربية تدق باب " وزير الصحة " بعلاجة

أسرة مريض بالسمنة المفرطة تدق باب وزير الصحة