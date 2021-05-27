8 دول تسمح للسعوديين بدخول أراضيها دون تأشيرة أو حجر صحي

الخميس، 27-05-2021
10:35 ص
بعد رفع تعليق السفر إلى الخارج رسميًا بالمملكة العربية السعودية، أصبح
بإمكان المواطنين السعوديين
السفر إلى ثمانية دول
دون الحاجة لاستصدار تأشيرة
سفر
أو الخضوع إلى الحجر الصحي.
وتشمل قائمة الدول
الثمانية، الآتي:
1- الإمارات
يتطلب السفر إليها نتيجة PCR سلبية والخضوع
للفحص الذي لا تزيد مدته على 72 ساعة من وقت الوصول.
2- قطر
يستطيع دخولها من لديه جواز سفر
أساسي من المحصنين بالجرعتين فقط وأن
تتجاوز مدة الحصول على اللقاح 14 يومًا.
3- البحرين
يتطلب السفر إليها تلقي جرعتين كاملتين من اللقاح.
4- المالديف
يشرط إجراء فحص PCR أو للمحصنين
بالجرعتين حيث لا تزيد مدة الفحص على 92 ساعة من الوصول ويُستثنى من الفحص الأطفال
دون سن السنة الواحدة.
5- جزر سيشل.
يتطلب السفر إليها نتيجة فحص سلبية على ألا تزيد مدته على 72 ساعة من وقت
المغادرة.
6- جورجيا
يُسمح بالسفر إليها للمحصنين بالجرعتين بشرط وجود تأمين صحي وتعبئة نموذج
إجراء صحي وحجز مؤكد في فندق وإبراز تذكرة طيران ذهاب وعودة.
7- جنوب أفريقيا
يتطلب السفر إليها نتيجة PCR سلبية على ألا
تزيد مدته على 72 ساعة من وقت المغادرة وتحمل المصروفات في حالة مخالفة الشروط.
8- أوكرانيا
يتطلب السفر إليها نتيجة فحص سلبية على ألا تزيد مدته على 72 ساعة من
الوصول وتأمين صحي خاص بكورونا.